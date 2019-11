Gran Gala del commercio, al via la seconda edizione

«Saranno due ore di divertimento per i commercianti della nostra città; è il nostro modo per ringraziarli». È tutto pronto per la seconda edizione del Gran Gala del commercio 2019. La serata, organizzata per la prima volta nel 2018 dalla Confcommercio di Gallarate e Malpensa, si terrà domenica 1 dicembre alle ore 20:30.

«È importante – sottolinea il presidente di Ascom Gallarate Renato Chiodi – mantenere saldo il legame con i nostri iscritti, i commercianti della città. A loro offriamo una serata di puro svago, con comici da Zelig e Colorado». «Considerata la data – aggiunge il sindaco di Gallarate Andrea Cassani, presente alla presentazione – speriamo che sia l’inizio di un po’ di giorni ‘di cassa’ per i commercianti». Il sindaco e l’assessore Claudia Mazzetti hanno voluto ringraziare Ascom «per l’impegno profuso, insieme a Naga (i negozianti associati di Gallarate, ndr). Anche noi cerchiamo di avere un dialogo diretto e quasi quotidiano con i commercianti».

La serata

Il menu del gran gala è molto ricco. Sarà condotto da Flavio Oreglio, comico conosciuto di Zelig che ha da poco scritto un saggio molto dettagliato sul cabarettismo (dalle sue origini, nel ‘700, a oggi), e allestito da Maurizio Castiglioni, presidente del Caffè Teatro di Voghera. I comici che si alterneranno sul palco sono: Nando Timoteo, volto noto di Zelig e Colorado; Gigi Rock, anche lui passato da Zelig dopo un lungo girovagare in tutto il mondo; Vincenzo Albano, che ha partecipato alla trasmissione di Sky Central Station, per passare a Zelig e poi Colorado; Rosy Messina, diventata famosa nel talent show di Canale 5 ‘All together now’; e Fabrizio Vendramin, pittore che si definisce artigiano creativo. Bustocco di nascita, ha vinto la seconda edizione di Italia’s Got Talent con una performance particolare: è riuscito a dipingere un ritratto al contrario e in pochissimo tempo.

«Siamo già molto vicini al sold out», confermano da Ascom. «Speriamo di divertire i nostri come è stato l’anno scorso. Ci teniamo a ringraziare gli sponsor, in particolare Azimut, ma anche Zucchetti, Dolomiti Energia e Bibi informatica».

All’evento, che come detto è già vicino al tutto esaurito, ci si potrà iscrivere sulla piattaforma Eventbrite.