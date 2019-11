“Grazie Lisetta, benefattrice silenziosa”

E’ difficile essere ricchi e amare il prossimo, ma ci sono persone che fanno della ricchezza un esempio in linea con l’invito millenario del Nazareno: amate il

vostro prossimo. La comunità varesina dei meno abbienti delle ultime generazioni ha potuto giovarsi della esemplare, efficace e silenziosa generosità di due grandi donne che hanno trascorso ogni giorno della loro vita senza dimenticare la sofferenza dei meno fortunati.

Sabato mattina alle 10 a Bosto la città saluterà e ringrazierà Lisetta Tordera Bramati che dopo Ferdinanda Cattaneo Babini ha concluso il suo terreno cammino di amore e solidarietà davvero immensi.

La nostra città è più povera senza la luce del loro grande amore per il prossimo, in qualsiasi occasione nutrito con esemplare riserbo tanto da essere un problema per i giornalisti, sempre avidi di buone notizie ma che spesso si trovavano davanti a formidabili barriere, anzi venivano… “minacciati ” se davano spazio a notizie sfuggite al controllo di chi doveva custodirne il segreto.

E tra i silenziosi, per dovere altissimo, c’erano i mariti e i parenti stretti dei quali si poteva godere la confidenza con l’eccezione delle attività benefiche, nelle quali a volte venivano coinvolti. E si passava allora a segreti a doppia mandata.

Lisetta negli ultimi tempi della sua vita ha sofferto molto, ma ha sempre reagito con una forza e una fierezza incredibili. Ci eravamo conosciuti in anni lontani, quando Lisetta decise che non dovevo pubblicare una notizia sulla Prealpina. Si fece quasi baruffa per una piccola e modesta cronaca di una grande solidarietà.

La battagliera signora Bramati è stata l’unica persona che in settanta anni di professione mi ha fatto recedere da una decisione già avallata dal mio direttore.

Ma fu l’inizio della conoscenza di un’altra famiglia varesina davvero indimenticabile.

Carissima Lisetta grazie per la tua presenza tra di noi. Grazie soprattutto a nome di coloro che hai aiutato a vivere chiedendo loro che nessuno lo sapesse.