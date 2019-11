Inarzo “capitale” del cioccolato. Domenica 17 novembre dalle ore 10 alle ore 18 si terrà la nona edizione della Festa del Cioccolato.

Le bancarelle della festa occuperanno le vie del centro storico alcune delle quali offriranno tantissime versioni di cioccolato, con molte proposte diverse di “leccornie e ghiottonerie”.

Altre bancarelle saranno dedicate invece al tema del Natale. Non mancheranno i gonfiabili per far divertire i più piccoli.

Il Comune ha predisposto i piani per la sicurezza per accogliere tutte le richieste del pubblico, che si prevede, come sempre numeroso, per cui tutto il centro storico del paese sarà chiuso al traffico.

La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco di Inarzo, in collaborazione con il Centro di Promozione Sociale Mameli e con il patrocinio del Comune di Inarzo.

Per maggiori informazioni inviare una mail a proloco.inarzo@yahoo.it o visitare la pagina facebook della ProLoco di Inarzo.