Javorcic è contento: “Prestazione positiva in un momento complicato”

Dopo il pareggio contro la Pistoiese, mister Ivan Javorcic si dice soddisfatto della prestazione del gruppo, sapendo che la Pro Patria in questo momento manca di lucidità e forse anche fortuna negli episodi che decidono le partite: «Abbiamo fatto la nostra partita, dando il massimo, creando occasioni e spingendo quando c’era da spingere. Vantaggio meritato, potevamo gestire meglio il dopo per cercare di allungare. Ci siamo adagiati e l’abbiamo pagata. Poi tutto sommato abbiamo chiuso bene».

«Forse sì – prosegue Javorcic -, meritavamo di più, però siamo in un momento complicato e questa prestazione è stata positiva, sono contento di quello che il gruppo ha dato in questa situazione di emergenza organico. La vittoria ci manca, ci abbiamo provato, prima o poi la ritroveremo giocando così. Kolaj fantastico, oggi molto è nato da lui. Giocatore da curare che però non può vincere le partite da solo. Dispiace la poca affluenza, magari non favorita da orario o meteo. I pochi che ci sono comunque rendono lo Speroni un campo difficile. È stato un piacere rivedere Niccolò, ci ha dato tanto sia in campo che fuori».

«Dobbiamo cercare di giocare come dopo il loro gol – dichiara invece l’allenatore della Pistoiese Giuseppe Pancaro – non possiamo sempre pensare di subire per poi svegliarci. La Pro Patria sapevamo fosse una squadra tosta da affrontare, sono solidi e hanno ottime qualità individuali. Gucci come sapete è un giocatore generoso e oggi aveva bisogno di rifiatare. Ho colto l’occasione per dare minuti a Cappelluzzo, che ha fatto bene e prende fiducia dal gol”.

Proprio Niccolò Gucci, grande ex di giornata, si presenta in sala stampa e spende belle parole per l’ambiente: «Mi ha fatto piacere l’applauso, fa un certo effetto tornare e rivedere persone con cui si è condiviso due anni bellissimi. Partita tosta come mi aspettavo, formazioni solide, gara bloccata ma alla fine credo che il pareggio sia giusto. Mi sarebbe piaciuto segnare, ma come mi piace sempre. Ho trovato la stessa Pro, con le stesse idee e voglia, complicati da affrontare, dirà la sua nel campionato. Bel saluto con Javorcic».