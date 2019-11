“Le signorine” Isa Danieli e Giuliana De Sio aprono la stagione teatrale delle Arti

Spetta a due grandi attrici, Isa Danieli e Giuliana De Sio, inaugurare la 52ª Stagione Teatrale promossa dal Centro Culturale di Prosa del Teatro delle Arti.

La stagone è proposta in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Gallarate.

Lo fanno con una commedia, Le signorine di Gianni Clementi, che narra di due sorelle zitelle, offese da una natura ingenerosa, e che trascorrono la propria esistenza in un continuo e scoppiettante scambio di accuse reciproche (foto Noemi Ardesi, produzione Nuovo Teatro).

Qui trovate nel dettaglio la proposta del Teatro di via don Minzoni a Gallarate.

Per l’acquisto dei biglietti il Teatro è aperto dalle 17.30 in poi.