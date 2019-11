Quando l’orco vive in casa

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’amministrazione comunale ha organizzato per martedì 26 novembre alle ore 21.00 presso il Cinema Teatro Castellani di via Acquadro lo spettacolo Barbablù 2.0 della Compagnia Teatro in Mostra.

Barbablù 2.0 non è solo la storia di un marito violento e delle conseguenze delle sue azioni, ma anche e soprattutto la storia di un viaggio nella testa di una donna. La ricerca di un’identità forte che si è persa, sfilacciata fra violenze e soprusi che sono diventati la norma.

Per il tema trattato lo spettacolo è indirizzato ad un pubblico adulto.

L’evento è realizzato con la partecipazione di Amica Fragile Onlus

L’ingresso è gratuito.