Mastini, altra caduta

Terza sconfitta in fila per i Mastini che cadono sul ghiaccio di Torre Pellice 4-3 subendo una dolorosa rimonta nell’ultimo parziale.

Gara complicata sin dal primo ingaggio per i gialloneri ma che provano a creare occasioni, chiamando alla parata Pilon prima con Odoni e poi con Vanetti, ma il golie di casa non si fa sorprendere, neanche nei successivi tentativi di Franchini e Ilic. La svolta della gara arriva al 6’ quando scatta una rissa, gli arbitri puniscono Raimondi per 4’ e la Valpe sfrutta il powerplay trovando il vantaggio con Pozzi. I Mastini però non demordono e trovano il pareggio con Marcello Borghi poco dopo. I varesini però sprecano tre superiorità, Pilon continua a essere un ostico avversario da superare e i padroni di casa ritrovano il vantaggio a 4” dall’intervallo ancora con Pozzi.

Il secondo drittel è però colorato di giallonero, nonostante un inizio incerto e una gara sempre più nervosa. I Mastini vanno a segno prima con Andreoni e poi con un tiro di Re che Pilon para ma si mette il disco in rete girandosi. Il portierone Tura tiene avanti i suoi nel finale di parziale, respingendo anche un doppio powerplay della Valpe.

Nell’ultimo tempo i gialloneri provano a tenersi il vantaggio ma, dopo un paio di occasioni non sfruttate, arretrano il suo baricentro e faticano a ripartire. Perna fallisce il match point e i padroni di casa, ancora con l’uomo in più, trovano la rete del pareggio dalla distanza con Bertin che supera Tura. Passano 11” e l’intervento del portiere è incerto, a favore di Petrov che sigla il gol vittoria.

Una sconfitta quindi beffarda per i Mastini che però infilano la terza sconfitta di fila. C’è da alzare la testa, rimboccarsi le maniche e cercare di lasciarsi alle spalle questo periodo negativo per riprendere il cammino e la via per la vittoria.