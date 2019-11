Mastini, primo stop: il Valdifiemme passa al supplementare

Si ferma dopo otto partite la striscia vincente dei Mastini, sorpresi in casa domenica sera dal Valdifiemme. Sconfitta da un punto, magra consolazione, quella dei gialloneri che si sono arresi per 3-2 al PalAlbani solo nel tempo supplementare e hanno così mosso la classifica che ora li vede a quota 24, sempre in testa con tre punti di vantaggio (ma una partita in più) sul Merano, vincente di misura a Como.

Il ko interno del Varese ha anche riflessi “incredibili”: alla squadra di Da Rin non sono bastati 75 tiri (contro i 24 ospiti) per avere ragione dei trentini, che hanno avuto nel portiere Rabanser l’eroe della serata: il goalie fiemmese segna a referto un 97,3% di efficacia nelle parate che vale davvero oro con i Mastini che possono rammaricarsi per non aver sfruttato diverse superiorità numeriche (solo 1 su 7).

L’altra situazione su cui mangiarsi le mani, in casa giallonera, è quello 0-2 subìto nel primo terzo di gara: il Valdifiemme ha potuto infatti lucrare a lungo sul vantaggio, pensando più a interrompere le trame dei lombardi che a creare gioco. Di Stablum la prima rete dopo 7′, con una gran bordata da una decina di metri a sorprendere Tura, di Chelodi il raddoppio con l’uomo in più grazie a una deviazione che cambia la traiettoria del disco. Sotto di due reti, il Varese ha trovato un palo con Franchini e una serie di parate di Rabanser che ha chiuso imbattuto al 20′.

Le difficoltà del powerplay giallonero e alcune penalità consecutive hanno impedito ai Mastini di accorciare lo svantaggio: gli oltre 500 del PalAlbani hanno così dovuto attendere oltre mezz’ora di gioco per la prima rete dei propri beniamini (dopo un palo ospite, tra l’altro). A realizzare è stato Perna abile a finalizzare un’azione nata da Ilic e proseguita da Marcello Borghi. Il finale di periodo è tutto di marca varesina, un vero e proprio bombardamento al quale Rabanser ha replicato colpo su colpo fino a una penalità contro Teruggia che ha permesso al Fiemme di respirare e mantenere il vantaggio.

Un copione ripreso al momento del ritorno in pista dopo il secondo riposo: Varese all’attacco, ospiti in trincea e Rabanser paratutto, almeno fino al powerplay del 45′ finalizzato da Marcello Borghi con un tiro vincente nell’attimo in cui il portiere trentino ha perso il bastone. Il 2-2 sembra il preludio alla festa giallonera, ma Rabanser è implacabile nel respingere ogni tentativo e nel mandare la gara all’overtime.

Anche nel prolungamento i Mastini provano a pungere con Franchini e Raimondi, prima della beffa: al 2′ del supplementare Asinelli non aggancia un disco in buona posizione, il Valdifiemme lo recupera e si porta in attacco e così Nicolao in tuffo devia un assist in profondità e fa secco Tura per il definitivo 2-3.

Prossimo appuntamento, sabato 9, ancora in via Albani, contro l’altra trentina, il Pergine che ha appena travolto l’Appiano a domicilio e che – con tre vittorie consecutive – è diventata la terza forza della IHL ai danni del Bressanone. Insomma, una brutta gatta da pelare per il Varese.

MASTINI VARESE – VALDIFIEMME 2-3 OT

(0-2; 1-0; 1-0. 0-1) MARCATURE: 7’39” Stablum (VF – Chelodi), 13’14″Chelodi (VF – Machan); 31’48” Perna, (VA – M. Borghi, Ilic); 45’47” M. Borghi (VA); 62’27” Nicolao (VF – Kostner, Locatin)



VARESE: Tura (Menguzzato); Re, Ilic, F. Borghi, Schina, E. Mazzacane, Grisi, Cecere, Lo Russo; M. Borghi, Asinelli, Vanetti, Perna, Raimondi, Teruggia, Franchini, Odoni, M. Mazzacane, P. Borghi, Andreoni, Privitera. All. Da Rin.

ARBITRI: Egger e Gruber (Fleischmann e Pace).

NOTE. Penalità: VA 12′, VF 16′. Superiorità: VA 1/7, VF 1/5. Spettatori: 530.

CLASSIFICA (dopo 9 giornate): VARESE 24; Merano* 21; Pergine* 19, Bressanone* 13; Valpeagle* 12; Alleghe*, Valdifiemme 10; Caldaro*, Appiano* 8; Como*, Unterland* 5.

* una partita in meno.