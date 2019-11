Mercatino di Natale a Morosolo. Appuntamento domenica 1 dicembre nella palestra della scuola primaria Manzoni.

Dalle 10 alle 17 in via Verdi 1 si potranno acquistare oggetti di artigianato originali, creati con la collaborazione dei bambini appositamente per l’evento.

Un’occasione irripetibile per regali di Natale unici e per poter festeggiare insieme con vin brulè e pandoro per tutti.