Metti una sera a cena… a casa della tua nutrizionista

La Dottoressa Giorgia Merazzi, biologo nutrizionista (iscrizione all’Albo n. 064342), si occupa della cura dei disturbi del comportamento alimentare e della diffusione di una corretta educazione alimentare.

La dottoressa esercita con grande professionalità, presso il suo studio di Besozzo (Via Dei Mille, 6) e presso il Centro Sirio a Varese (via Aurelio Saffi, 73), con l’obiettivo di fornire a ciascuno dei suoi pazienti, una corretta educazione alimentare e un corretto stile di vita, al fine di migliorare la propria qualità di vita.

La prescrizione dietetica è personalizzata e viene realizzata solo dopo un’attenta valutazione della persona, attraverso anamnesi personale, analisi antropometrica, valutazione della composizione corporea con l’ausilio del Bio-Impedenziometro, monitoraggio del dispendio calorico, con l’ausilio dell’Holter Metabolico, elaborazione della dieta.

La dott.ssa Merazzi sa che una corretta educazione alimentare non significa per forza rinunciare a mangiare determinati alimenti, ma imparare come prepararli nel modo più corretto e per questo periodicamente organizza l’evento: “…a cena a casa della tua nutrizionista”, dove, insieme allo chef Electrolux Maurizio Marrocco, prepara per i suoi ospiti una vera e propria cena presentando le tecniche di preparazione e di cottura con le quali le diverse pietanze presentate e degustate vengono preparate.

Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 30 novembre. Una serata dove le conoscenze nutrizionali vengono applicate all’arte culinaria, dove gusto, salute e varietà della tradizione italiana si incontrano. Lo chef Marrocco e la dott.ssa Merazzi ti mostreranno come realizzare un menù calibrato e gustoso in un percorso alla scoperta degli antiossidanti, vere e proprie sentinelle della nostra salute.

La dottoressa Giorgia Merazzi riceve solo su appuntamento. Per info e per prenotazione chiamare il numero 339 6062760 o scrivere all’indirizzo mail g.merazzi@lanutrizionista.eu.