“Mettiamoci una pezza”, il mercatino di Auser

Un mercatino di Natale particolare quello proposto dai partecipanti del laboratorio “Mettiamoci una pezza”. Esposto infatti, ci saranno i lavori di cucito realizzati durante il laboratorio organizzato da Auser e ci saranno tante idee per i regali, in vista del Natale. L’apertura è per venerdì 22 novembre, dalle 17 alle 19, nella sede di Piazza De Salvo. Il mercatino sarà aperto anche le mattine del mese di dicembre.