Nella notte brucia un deposito di camper

Questa mattina, sabato 23 novembre, poco prima delle 5 ad Arbedo in via del Carmagnola, per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, è scoppiato un incendio in un capannone adibito a deposito di camper. Le fiamme, che in breve tempo hanno interessato l’intera struttura intaccando in parte una carrozzeria adiacente, e le temperature elevate hanno provocato anche l’esplosione di alcune bombole di gas presenti all’interno del capannone. Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale e della Polizia della città di Bellinzona in supporto, sono intervenuti i Pompieri di Bellinzona e della Difesa dell’Impresa FFS con il treno di spegnimento, i soccorritori della Croce Verde Bellinzona, nonché gli specialisti del servizio protezione aria, acqua e suolo (SPAAS). A titolo precauzionale si è resa necessaria l’evacuazione di quattro persone da un’abitazione vicina. Non si lamentano feriti. Non si segnalano pericoli per la popolazione derivanti da sostanze inquinanti, tuttavia si raccomanda comunque di mantenere ancora chiuse le finestre. Per consentire le operazioni di spegnimento il tratto di strada è stato chiuso e non sarà riaperto prima delle 12. Ingenti i danni materiali allo stabile interessato. (foto di repertorio)