(Foto Santa Maria Maggiore turismo)

Risveglio imbiancato tra i monti. Nella notte la neve è scesa abbondantemente in molte località di montagna del Nord Italia.

Oltre cinquanta centimetri di neve in paese ad Alagna, Antgnod, Brusson, Champoluc e Gressoney. In quota, nel comprensorio di Monterosa Ski, proseguono a ritmo serrato, tutte le operazioni necessarie alla preparazione delle piste per l’apertura della stagione che è prevista per sabato 23 novembre.

Neve in abbondanza anche nelle montagne lombarde. A Livigno la stagione è partita in anticipo con alcuni impianti attivi già dallo scorso sabato.

Scenari suggestivi anche sul Cervino: gli impianti di risalita sono aperti tutti i giorni da sabato 26 ottobre a Breuil-Cervinia e apriranno sabato 23 novembre a Valtournenche.

In Piemonte la neve ha imbiancato anche il borgo di Santa Maria Maggiore e molti paesi delle Valli Ossolane, così come Macugnaga e San Domenico di Varzo dove ne è caduta oltre un metro e mezzo.

Alcuni disagi nei collegamenti si sono verificati a causa delle precipitazioni. Il tratto italiano della Ferrovia Vigezzina è stato provvisoriamente chiuso a causa di problemi alla linea di contatto. La prima nevicata della stagione è arrivata in Piemonte anche a valle, (circa dieci centimetri a Domodossola) e in monte altre zone della regione tra cui le Langhe, particolarmente suggestive ricoperte di bianco.