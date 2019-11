Origgio, in arrivo un parcheggio per i corrieri Amazon

Il sindaco di Origgio Angelo Ceriani e il comandante della polizia locale di Origgio-Uboldo Alfredo Pontiggia hanno recentemente incontrato il responsabile della sede origgese di Amazon per confrontarsi sulla necessità di migliorare la viabilità delle vie circostanti e garantire così la sicurezza stradale.

La soluzione individuata è la costruzione di un parcheggio di circa 3.000 metri quadrati di fronte alla proprietà di Amazon; il parcheggio servirà per il ricovero degli automezzi dei dipendenti del colosso americano, migliorando inevitabilmente la viabilità circostante.

In questi giorni il Comune sta concludendo l’iter necessario per poter rilasciare i permessi di costruzione del parcheggio. Nel breve periodo la situazione continuerà ad essere monitorata dalla polizia locale attraverso le telecamere presenti. Nelle settimane passate la sosta impropria di una moltitudine di corrieri Amazon lungo il lato destro della banchina delle strade circostanti la sede di via Buozzi aveva creato grossi problemi di percorribilità per chiunque si trovasse a transitare lungo il polo industriale di Origgio.