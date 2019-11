Palo pericolante dopo un incidente

Una ragazza di vent’anni è rimasta leggermente ferita dopo essere andata a sbattere con la sua vettura contro un palo dell’illuminazione pubblica.

È accaduto questa mattina attorno alle 10 a Gallarate in via Cardinal Schuster.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area a causa del palo pericolante. Presente anche la polizia locale che ha regolato la circolazione fino all’intervento di sistemazione da parte della ditta incaricata.

La giovane è stata trasportata in ospedale per accertamenti ma non sembra aver riportato conseguenze serie.