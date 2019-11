Pattinando in riva al lago: apre la pista di ghiaccio in piazza Libertà

Si apre oggi, sabato 16 novembre, a Luino la pista di pattinaggio in piazza Libertà, vero e proprio cuore pulsante del Natale luinese.

La suggestiva distesa di ghiaccio, da anni nel periodo invernale rappresenta un luogo di divertimento puro, da cui ammirare lo splendido spettacolo delle montagne innevate che si specchiano nel lago. In passato, inoltre, molte scuole di pattinaggio si sono esibite in coreografie di grande impatto.

Ogni giorno un pubblico di appassionati di tutte le età prende d’assalto la pista di Luino per trascorrere qualche ora in compagnia. La posizione strategica davanti all’Imbarcadero favorisce inoltre l’arrivo da molti turisti dalla sponda piemontese del Verbano, che scelgono di arrivare a Luino via lago per un pomeriggio di svago.

«Sono contento perché anche quest’anno, grazie all’ottimo lavoro di squadra con Ascom, siamo riusciti ad offrire a cittadini e a turisti la possibilità di pattinare sul ghiaccio – dice il Sindaco di Luino Alessandro Casali – Ringrazio pertanto i tecnici degli uffici comunali che ogni anno si impegnano per garantire a tutti questa opportunità di svago».

Soddisfatto anche il presidente di Asco Luino, Franco Vitella: «Grazie alla fattiva e costruttiva collaborazione di Confcommercio Ascom Luino e dell’Amministrazione locale anche quest’anno, oltre alle luminarie, che creano l’atmosfera natalizia, proponiamo la pista del ghiaccio per grandi e piccini, un’attrattiva di grande richiamo. Un aiuto ai nostri commercianti che nonostante la crisi economica sono al fianco della città per rendere sempre più seducente la nostra bella Luino».