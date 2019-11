Processo Valcuvia servizi, sentenza ad aprile

Marco Magrini era in aula questa mattina per essere sentito in qualità di imputato per il processo in corso legato alla vicenda Valcuvia Servizi, la società in house di Comunità Montana nata nel 2007 e liquidata sei anni dopo.

La Procura contesta alcuni rinnovi contrattuali votati dalla giunta mentre la società era in liquidazione, profilando l’ipotesi di reato di abuso d’ufficio, reato che secondo la difesa invece non si sarebbe mai verificato. Imputati, oltre all’ex presidente di Comunità Montana e attuale consigliere provinciale Marco Magrini e la restante parte “politica” di allora (vale a dire l’intera giunta), vi sono anche due tecnici dell’ente e il liquidatore della società.

Questa mattina sono stati ascoltati in qualità di testi della difesa Giorgio Piccolo (presidente dell’ente dal luglio 2015 al luglio del 2018), l’attuale assessore Gianpietro Ballardin, e una commercialista di Laveno che lavorava nello studio del liquidatore ai tempi dei fatti.

Quello di oggi è stato un rapido passaggio dibattimentale, per il quale i Collegio presieduto da Orazio Muscato ha stabilito le ultime battute del processo – esame imputati, discussione e camera di consiglio, quindi sentenza – per il prossimo 21 aprile.