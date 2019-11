Qual è la giusta distanza tra genitori e figli?

Il secondo appuntamento con la “Scuola genitori inaugurata a ottobre da Daniele Novara è per martedì 5 novembre alle ore 20.30 nella sala consiliare di Palazzo Estense, in via Sacco.

“Non stare alla pari” è il titolo dell’incontro condotto da Paolo Ragusa, responsabile formazione CPP, il “Centro psico pedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti” fondato dallo stesso Novara.

Mantenere la giusta distanza nel rapporto tra genitori e figli non è semplice ma fondamentale. Perché mettersi alla pari dei figli può rivelarsi addirittura dannoso per la crescita dei bambini.

Per poter rispettare i tempi dei figli e fare richieste adeguate è necessario conoscere le tappe dello sviluppo e considerare sempre che la giusta distanza è fondamentale per non compromettere i rapporti adulto-bambino.

La “Scuola genitori” è un ciclo di sei incontri pensati per promuovere il benessere delle famiglie, realizzato all’interno del progetto “Una casa per le famiglie” che vede come ente capofila la Cooperativa “La Casa Davanti al sole” assieme al CPP, mentre tra i partner figurano il Comune di Varese, l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, A.S.D Varesina ginnastica e scherma. Finanziatore è Fondazione Cariplo con il supporto della Fondazione Comunitaria del Varesotto e come co-finanziamento Fondazione Cattolica Assicurazioni.

Per le prenotazioni scrivere a scuolagenitori@lacasadavantialsole.org.

Per maggiori info: 328 2796544.