Per ripagare la multa il collettivo SatiVa balla le hit della disco

Continuano gli eventi di auto-finanziamento del collettivo SatiVa per affrontare le spese della multa, per superamento dei decibel “consentiti”, inflitta ai loro danni dal comune di Varese, durante la street parade di giugno 2019.

Ad ospitarli sarà il club “Bunker” di Masnago, zona palazzetto, per una nottata dedicata a tutti quelli che amano risentire le vecchie hit del passato dagli anni ‘60 ai ’90. Il tutto mixato, rigorosamente in vinile, dal duo nostrano “The Itchy & Scratchy show” che da anni organizza trash-revival party in tutta la provincia.

Il tutto si terrà venerdi 29 novembre dalle 22.30 fino a tarda notte. Il collettivo SatiVa è un gruppo esplicitamente impegnato nella causa antiproibizionista.