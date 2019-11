Il Rugby Varese cade nel fango, Monferrato passa al “Levi”

Quarta sconfitta in campionato per il Rugby Varese che dopo la vittoria alla prima giornata di serie B è stata sempre battuta.

Galleria fotografica Rugby Varese - Monferrato 0-33 4 di 27

Nelle ultime tre giornate ha marcato una sola meta (quella di Calabrese a Rovato la scorsa settimana) e ha subito due ko senza segnare punti nelle ultime due partite interne, contro Lecco e in quella di domenica con il Monferrato di coach Diego Baldovino che con cinque mete ha vinto la gara 33 a 0.

Agli assenti ormai di lunga data, si è aggiunto Valcarenghi per infortunio e proprio a ridosso del match, Bosoni per un’infezione dovuta a un ematoma non completamente riassorbito. Ora il pilone biancorosso sta bene ma dovrà stare demo alcune settimane.

C’è da segnalare che su tre partite giocate al “Levi”, tre volte è piovuto, e nel corso di questo inizio di campionato non ha giocato solo la prima squadra, ma anche le formazioni giovanili con conseguente usura del tappeto verde. Se un mese fa il campo reggeva in maniera eccellente, ora non è più così perché si sono formate aree fangose un po’ dappertutto e questo è l’habitat dei piloni dominanti come Bosoni. La mischia che con lui è superiore con quasi tutte le avversari della categoria, in un acquitrino paludoso diventa devastante e domenica senza di lui è andata in netta difficoltà.

Varese – Monferato 0-33 (0-14)

MARCATURE: 2’ mt Farinetti tr Riniero (0-7); 35’ mt En Naour tr Riniero (0-14). ST: 5’ mt Rinero tr Riniero (0-21); 29’ mt Ameglio tr Domenighini (0-28); 34’ mt Caponiti (0-33). Varese: Carbone, Zuinisi (Genua), Malnati, Fulginiti, Calabrese, Pandozy, Tamborini (Sacchetti), Borello (c.), Djoukouehi, Margherini (Castiglioni), Contardi, Lacché (Ciavarrella), Gulisano, Patruno (Dal Sasso), Maletti (Mansi). Non entrato: Rolandi. All.: Stefano Pella e Mario Galante. Arbitro: Iacopo Fioravanti di Roma (Elena Gusmaroli, Daniele Bagarolo). Il cartellino giallo è stato dato nel secondo tempo a questi giocatori: Calabrese (V), Riniero (M), En Naour (M).

5a giornata Serie B Girone 1 Risultati: Franciacorta-Capoterra 33-13, Cus Milano-Bergamo 41-12, Piacenza-Lecco 20-43, Ivrea-Rovato 38-11, Varese-Monferrato 0-33, Sondrio-Amatori & Union Rugby Milano 0-12.

Classifica: Cus MI 24, Lecco 23, Rovato 21, Monferrato 17, Franciacorta 13, Bergamo 10, Piacenza 9, A&U MI 8, Capoterra 6, Varese, Ivrea, Sondrio 5.