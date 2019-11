Saronno, pioggia di mercati e mercatini per i regali di Natale

Luci natalizie, un’atmosfera magica e tante occasioni per festeggiare e scegliere i vostri regali: il Natale si avvicina e i preparativi di festa continuano. Ecco il programma dei mercati e mercatini di Saronno in vista di dicembre, per celebrare il Natale e scegliere il regalo perfetto da mettere sotto l’albero.

Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre: festa del prosciutto e delle regioni italiane, mercatino con prodotti tradizionali in Corso Italia, dalle 9 alle 20. Venerdì 29 novembre e venerdì 6 dicembre: mercato zonale di Cassina Ferrara, dalle 9 alle 13. Sabato 30 novembre e sabato 7 dicembre: mercato contadino in Piazza Mercanti, dalle 8 alle 13.

Mercoledì 4 e 11 dicembre: mercato settimanale in Piazza Mercanti e vie adiacenti, dalle 8 alle 13. Domenica 15 dicembre: mercatino dell’antiquariato e delle cose vecchie in Piazza Mercanti, dalle 9 alle 18. Domenica 29 dicembre: mercatino di fine mese in Piazza Libertà e per le vie del centro, dalle 8 alle 18, e mercatino degli hobbysti, dalle 9 alle 18 in Piazza Schuster.