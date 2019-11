Scontro tra auto e scooter, grave 41enne

Grave incidente in viale Toselli a Legnano attorno alle 17,30 di oggi, martedì 12 novebre. Un’auto e una moto si sono scontrate all’incrocio con via Santa Caterina. (foto Legnanonews)

I soccorritori sono intervenuti sul posto con automedica e ambulanza in codice rosso e il centauro, un uomo di 41 anni, è stato portato in ambulanza al pronto soccorso. Polizia Locale intervenuta con agenti in motocicletta e una pattuglia in auto, impegnati a gestire il traffico.