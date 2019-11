Senso unico in via Mazzini, l’inversione scatta alle 13 di venerdì

Dalle ore 13 di domani (venerdì 29 novembre) entrerà in vigore l’inversione dei sensi di marcia delle vie Mazzini e Postporta.

Lo comunica il comandante della Polizia locale Antonio Lotito. L’orario scelto tiene in considerazione l’esigenza di “abituare” gli utenti alla nuova viabilità, evitando le ore di maggior traffico che si concentrano alla mattina e nel tardo pomeriggio.

Il responsabile del comando di via Ferraris annuncia anche che nelle fasi iniziali delle sperimentazione viabilistica sarà garantita la presenza di tre pattuglie, al fine di offrire assistenza ad automobilisti, motociclisti e ciclisti e allo scopo di evitare possibili disagi alla circolazione veicolare.

L’avvio dei lavori per l’inversione di marcia delle due vie e per la modifica dell’impianto semaforico in via Roma, che regolamenterà l’ingresso in via Mazzini per chi proviene da piazza Risorgimento, è già stato comunicato nei giorni scorsi ai residenti della zona.