Si celebra il 4 Novembre: “Pace e libertà non sono scontate”

Prima in Piazza San Vittore e dopo in Piazza Repubblica. È la celebrazione del 4 Novembre a Varese che nel corso della mattinata di lunedì è stata celebrata alla presenza di autorità civili e militari, associazioni e semplici cittadini. La festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate è partita in Piazza San Vittore con il Prefetto Enrico Ricci che ha passato in rassegna le rappresentanze schierate. Poi con il Governatore Attilio Fontana, il Presidente della Provincia Emanuele Antonelli e il sindaco di Varese Davide Galimberti sono state deposte le corone di alloro ai piedi della lapide ai caduti.

Da lì poi è partito un corteo che ha attraversato le vie della città per arrivare in Piazza Repubblica. Il secondo momento della celebrazione è stato infatti davanti al monumento ai caduti, dove per tutta la notte hanno vegliato gli alpini (LEGGI QUI).

«Ripartiamo dal 4 novembre -ha esortato il sindaco Davide Galimberti- ricordando coloro che con il sacrificio della vita hanno permesso un’Italia libera e democratica». Secondo il primo cittadino di Varese «l’ideale della patria è un valore che continua ad essere immutato» e in questo va ricordato sempre che «pace e libertà non vanno mai date per scontate». Per il Presidente della Provincia e sindaco di Busto, Emanuele Antonelli, oggi è una giornata «per fermarci e ricordare i nostri caduti» ed è «un’occasione preziosa per riflettere sul senso della guerra sempre ingiusta, dolorosa ed evitabile».

Il Prefetto Enrico Ricci ha infine letto il messaggio ufficiale che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Ministro della Difesa. Eccolo integralmente: