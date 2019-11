Alpini, una lunga notte di veglia per tutti i Caduti

Sull’attenti e col tricolore in mano: è stata una notte di veglia per gli alpini varesini che fra domenica e lunedì hanno reso omaggio in piazza Repubblica ai Caduti della prima guerra mondiale e di tutti le guerre.

Si è trattato della prima manifestazione di questo genere mai fatta a Varese e che ha visto coinvolte decine di persone, tutte volontarie, che hanno voluto salutare così la festa dell’Unità nazionale e delle Forze armate.

L’iniziativa è stata organizzata dalla sezione alpini di Varese in memoria dei 101 anni della fine della fine della Grande Guerra e i 100 anni della fondazione dell’Associazione Nazionale Alpini.

Domenica sera al monumento ha fatto visita il prefetto di Varese Enrico Ricci e poco prima di mezzanotte anche i sindaci di Besano e Clivio sono passati per rendere omaggio ai Caduti, lo stesso all’1.20 quando sul posto è arrivato il sindaco di Gemonio assieme ad un suo assessore.

L’idea era venuta al presidente Franco Montalto e così dalle 18 di ieri è stato esposto vessillo della sezione di Varese sempre scortato da almeno due consiglierei sezionali, oltre a numerosi gagliardetti, e ogni mezzora avveniva la staffetta dei volontari di protezione civile fino alle 9 di oggi quando la manifestazione è divenuta un tutt’uno con le celebrazioni ufficiali cui hanno presenziato le autorità cittadine e regionali.