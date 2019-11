Da sogno a incubo, sigilli al Villaggio del Natale di San Siro

Un serie di violazioni della normativa antinfortunistica hanno portato al sequestro di una parte delle impalcature per la realizzazione del più grande villaggio del Natale in Italia.

Il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano della sezione infortuni sul lavoro della Procura di Milano ha disposto il sequestro preventivo dopo che Ats e Polizia Locale hanno effettuato le verifiche all’interno dell’area dell’ippodromo di San Siro, dove si sta realizzando l’opera che vede coinvolte diverse imprese.

A finire sotto la lente di ingrandimento degli investigatori le impalcature per la costruzione della Grande Fabbrica dei Giocattoli, della Casa degli Elfi e della Casa di Babbo Natale che non sarebbero risultate a norma.

Per gli organizzatori, ora, è corsa contro il tempo per adeguare il cantiere alla normativa e concludere in tempo per l’inaugurazione del 22 novembre.