Solaro, un buffet di Natale per gli amici a quattro zampe

Una cena di Natale a buffet, per festeggiare e divertirsi insieme aiutando gli amici a quattro zampe. E’ l’iniziativa dell’organizzazione no-profit Enpa Saronno, attiva in tutti i settori della tutela e del benessere degli animali.

Un buffet ricco e succulento, proposto in occasione della presentazione del nuovo “calENPArio” 2020 di Enpa Saronno. La serata si terrà venerdì 6 dicembre a partire dalle ore 19, presso il Black Devil Lounge Bar, in via Sandro Pertini 34 a Solaro.

Il costo della serata è di 20 euro a persona e il ricavato sarà interamente destinato agli animali accuditi e curati da Enpa; sarà inoltre possibile acquistare il nuovo calendario 2020. E’ consigliabile prenotare e confermare i posti prenotati via mail, scrivendo a info@enpasaronno.it, via Facebook tramite un messaggio privato o contattando il numero 345 299 5883 entro mercoledì 4 dicembre.