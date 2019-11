Terremoto in Albania, vittime e gravi danni

Forte scossa di terremoto a Durazzo, in Albania centrale.

La terra ha tremato quando era ancora notte. La forza del sisma è stata di magnitudo 6.4, con epicentro tra Shijak e Durazzo.

Una prima stima parla di quattro vittime, ma il bilancio potrebbe essere più elevato. Come ogni altro grande centro d’Albania, Durazzo ha visto negli ultimi vent’anni una potente espansione edilizia, con grande concentrazione di abitanti.

Numerosi sono anche gli italiani presenti in Albania.

Con riferimento alle recenti scosse di #terremoto con epicentro a nord di #Durazzo, ricordiamo a tutti i cittadini italiani che il numero di emergenza connazionali dell’Ambasciata è il ☎️ +35542274900.

[1/2] pic.twitter.com/OPTdRrHv00 — Italy in Albania (@ItalyinALB) November 26, 2019

Secondo il censimento di quest’anno Durazzo ha 113mila abitanti.

Il forte sisma è stato percepito anche in Italia, in particolare in Puglia, ma anche in Basilicata, in Campania e in Abruzzo.