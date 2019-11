Tutti i supermercati che partecipano alla colletta alimentare

Tutto è pronto per la grande giornata della Colletta Alimentare. Sabato 30 novembre per il 23esimo anno consecutivo nei supermercati di tutto il Paese si terrà la tradizionale giornata di donazione a disposizione dei cittadini, coordinata dalla Fondazione Banco Alimentare di Milano.

In provincia di Varese sono quasi 200 i supermercati nei quali saranno presenti i volontari per raccogliere le donazioni. L’elenco completo per il nord della provincia si può consultare cliccando qui mentre per l’area sud e quella dell’altomilanese si può cliccare qui.

La formula è quella degli anni precedenti: all’ingresso dei supermercati i volontari consegnano un sacchetto e un volantino che illustra le tipologie di prodotti non deperibili che si possono donare (Sughi e pelati, tonno in scatola, olio d’oliva, pasta e riso, legumi, biscotti, alimenti per l’infanzia). Chi intende effettuare la donazione può consegnare il sacchetto all’uscita. Per tutte le informazioni potete leggere qui.