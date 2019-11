Un incontro gratuito sullo scontrino elettronico

Dal 1 gennaio 2020 entrerà in vigore lo scontrino elettronico e l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, a cui dovranno adeguarsi i commercianti al dettaglio e gli artigiani che hanno contatti diretti con i clienti privati.

Per informare in modo adeguato le imprese interessate e rispondere ai loro quesiti, Cna Varese organizza un seminario per spiegare alle imprese come affrontare le principali novità dello scontrino elettronico e dei registratori telematici.

Durante il seminario saranno presentate anche le convenzioni che CNA mette a disposizione degli associati per l’acquisto agevolato dei registratori telematici.

L’appuntamento è per giovedì 5 dicembre 2019 dalle 17 alle 19 nella sala Macchi a MalpensaFiere in via XI Settembre, 16 a Busto Arsizio (VA).

I posti sono limitati: per informazioni e prenotazioni Francesco Romano 0332.285289