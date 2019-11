Attraverso la sua testimonianza, l’autrice ci accompagnerà in una storia fatta di volti, dedizione, gesti di carità, di pura gratuità, raccontando la dolcezza e la misericordia che padre Pernet ha testimoniato durante tutta la sua vita e che le sue Piccole Suore in tanti Paesi del mondo continuano a riverberare. Pernet non si pose in modo ideologicamente ostile al mondo nuovo dello sviluppo industriale che cambiò totalmente la situazione sociale, ma lui e le sue suore si inserirono in quel mondo mettendo in luce che, anche in quelle mutate condizioni di vita, il bisogno più radicale di una persona è quello di essere in relazione, sostenuta e amata. Non discorsi, ma uno “stare”, lieto e pieno di umanità. Si facevano prossimi agli altri nelle loro esigenze quotidiane. Un esempio di grande umanità e di grande fede.

Il Vangelo guancia a guancia

Vita di Padre Pernet con la giornalista e autrice del libro Paola Bergamini

L’incontro si svolgerà lunedì 18 novembre 2019, alle ore 21.00, presso l’Ex Colonia Elioterapica, via Bodmer 12, di Germignaga (VA)

La serata è a ingresso libero.