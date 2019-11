Venerdì di controlli: 6 grammi di droga e 2.000 euro di multe

Nel corso del tardo pomeriggio di ieri e per tutta la serata si è svolto un vasto servizio messo in atto per il capillare controllo del territorio con particolare riguardo alla prevenzione e repressione dei reati predatori che ha visto impegnati circa 15 militari della Compagnia Carabinieri di Varese, Stazioni di Malnate e Arcisate e Nucleo Operativo e Radiomobile.

I controlli, mirati al contrasto del fenomeno dei furti in abitazione e allo spaccio di sostanze stupefacenti, si sono svolti su tutto il territorio del comune di Malnate, con il controllo di 45 veicoli, 80 soggetti, di cui 24 cittadini extracomunitari, tutti risultati regolari sul territorio nazionale, e alcuni esercizi commerciali di quel territorio. Al termine delle operazioni è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Varese un diciannovenne italiano, studente, incensurato, per il reato di porto ingiustificato di armi ed oggetti atti ad offendere. Lo stesso, a seguito di controllo e perquisizione personale e veicolare, veniva trovato in possesso di un fucile ad aria compressa a pallini di piombo, privo del previsto tappo rosso, che era stato occultato all’interno della propria autovettura.

Inoltre venivano segnalati, per possesso per uso personale di sostanze stupefacenti, quattro soggetti di cui tre italiani e uno extracomunitario, con il sequestro in totale di 5 grammi di sostanza stupefacente tipo marijuana e 1 grammo di hashish. Nel corso della serata, inoltre, i controlli su strada delle pattuglie della Stazione di Malnate e del Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno permesso di elevare contravvenzioni al Codice della Strada per un importo di oltre 2.000,00 euro.