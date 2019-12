‘Acca’ vince lo Zecchino d’Oro

È Rita Longordo ad aggiudicarsi lo Zecchino d’Oro, il festival di canzoni per bambini giunto alla 62′ edizione. Con un brano, ‘Acca‘, scritto da Flavio Careddu, Irene Menna e Alessandro Visintainer, la bambina di Bussana di Sanremo (IM) ha superato ‘I pesci parlano’ di Giulia Rizzo e Matilde Gazzotti e ‘Non capisci un tubo’ di Gabriele Tonti.

Rita si è esibita e ha vinto all’Unipol Arena, davanti a 2.482.000 spettatori, i conduttori Antonella Clerici e Carlo Conti, e una giuria composta da 20 bambini dagli 8 ai 12 anni e Laura Chiatti, Luciana Littizzetto, Claudia Gerini, Ficarra e Picone, Giovanni Allevi e Stefano de Martino. In una serata in cui sul palco si sono alternati Les French Twins, gemelli illusionisti, Alberto Urso, tenore che ha duettato con il Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni, e Benji & Fede.

Un ospite speciale anche per quanto riguarda la solidarietà: Gaetano Curreri, che ha donato ad Antoniano il brano ‘Più amore’ per sostenere Operazione Pane, campagna attiva fino al 14 dicembre per sostenere 15 mense francescane che ogni anno mettono in tavola oltre 400 mila pasti e aiutano persone e famiglie in condizioni di disagio sociale avviando per loro percorsi di reinserimento nella società. In chiusura di trasmissione sono stati donati 120 mila pasti tramite gli sms.