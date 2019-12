Alea Live, il rock femminile protagonista a La Tela

Una formazione tutta al femminile per un viaggio unplugged nella storia del pop-rock dagli anni Sessanta ad oggi. È Alea Live lo spettacolo in programma sabato 14 dicembre all’osteria del buon essere La Tela di Rescaldina (MI). Il locale sequestrato alla criminalità organizzata di Strada Saronnese ospita Alessandra Dresda in arte Alea (chitarra e voce) accompagnata da Elisabetta Filippini (chitarra e cajon): un duo collaudato, protagonista di oltre cento concerti ogni anno e guidato dalla calda e potente voce di Alea.

Cantautrice milanese con all’attivo cinque album, nella sua ventennale esperienza Alea ha calcato i palchi della Villa Reale di Monza, del Teatro del Sale di Firenze, del Castello Sforzesco di Vigevano, del Buena Ventura di Madrid, oltre a quelli di Legend Club, BluesHouse, Scimmie, Appalosa MusicPub, Milwaukee, The Beach, Shu, Teatro Out Off. Alea è un’artista poliedrica, indipendente, appassionata di filosofia e culture orientali. Ha sposato diversi progetti benefici in sostegno della ricerca per le malattie genetiche e oncologiche.

L’ultimo lavoro, “Verso casa”, è stato dedicato alla causa mondiale “Save the Macau Greyhound” per la chiusura del Canidrome di Macao e il salvataggio di quasi 600 levrieri. Nella serata a La Tela, Alea ed Elisabetta Filippini presentano un repertorio suddiviso in due grandi sezioni: un tributo alle voci femminili della storia e un omaggio ai brani del pop-rock nazionale ed internazionale dagli anni 60 ad oggi.

Per ulteriori informazioni: www.alealive.com

Inizio alle 21.45, ingresso libero.