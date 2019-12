Allagamenti, tagli piante e frane: 52 interventi in 24 ore per i vigili del fuoco

Prosegue incessante il lavoro dei vigili del fuoco causa la perturbazione che ha interessato il territorio della provincia di Varese.

Per tutta la notte le squadre hanno operato per tagli pianta, allagamenti e frane. Nelle 24 ore gli interventi di soccorso tecnico urgente sono stati ben 52, trentadue solo nella nottata appena trascorsa. Una decina le squadre che hanno operato incessantemente con cinquanta soccorritori.

Nel comune di Varese in località Rasa, in via Provinciale nella tarda serata di venerdì 20 dicembre, si è verificato un movimento franoso che ha minacciato un’abitazione. I vigili del fuoco chiamati dai proprietari hanno effettuato un sopralluogo. A seguito delle verifiche è stata disposta l’evacuazione dell’abitazione, in attesa di ulteriori accertamenti che saranno svolti dai geologi nella giornata di oggi.

Danni d’acqua e allagamenti sono stati segnalati un po’ dappertutto: in via per Muceno, Porto Valtravaglia, in via Montello e via Lago, Besozzo; in via Padre Marzorati e via Gemona a Varese; in via Boscaccio, Cassano Magnago; in ia Papa Innocenzo, Vedano Olona; in via Andrea Figini, Valganna; sul tratto autostradale Gallarate Ovest; in Largo Agnese, Somma Lombardo.

Nel comune di Taino, in via San Damiano, si è verificato un incendio in un’azienda agricola, dove diverse rotoballe di fieno stoccate sotto un porticato hanno preso fuoco. I vigili del fuoco intervenuti con due autopompe hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.