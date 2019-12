Alpini, Natale di solidarietà per i malati di leucemia

“Ogni malato di leucemia ha la sua buona stella”. Torna il tradizionale appuntamento con le Stelle di Natale di Ail, Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma.

Il 6, 7 e 8 dicembre, su 4800 piazze italiane saranno presenti oltre 20mila volontari, per sostenere la raccolta fondi a favore della ricerca scientifica e dell’assistenza. Sul territorio saronnese sarà presente il Gruppo Alpini di Saronno, sempre in prima linea per le iniziative benefiche.

Potrete trovare gli Alpini in piazza Libertà sabato 7 e domenica 8 dicembre, per partecipare alla raccolta fondi con una donazione. Per i 50 anni dell’Associazione inoltre, in serbo per voi ci sarà la scatola “Sogni di Cioccolato”.