Anche a Gallarate arriva ENERCOM Luce e Gas

Nella foto il negozio Enercom di Gallarate

La città di Gallarate amplia l’offerta nel settore Energy e si prepara a festeggiare l’apertura del nuovo negozio ENERCOM Luce e Gas in Via Torino 9/11.

ENERCOM Luce e Gas è un’azienda storica che da quasi 70 anni porta luce e gas nelle case dei privati e negli esercizi commerciali con oltre 150.000 serviti e ben 30 punti vendita nel nord Italia. L’apertura dello store di Gallarate di fatto consolida il presidio storico di ENERCOM nell’area di Varese dove è presente tra negozi diretti, partner e sportelli energia ad Albizzate, Cassano Magnano, Gavirate, Sesto Calende, Cadrezzate, Saronno, Somma Lombardo, Angera e Cardano al Campo.

In un mercato dove la tendenza è quella di trasferire la gestione dei contratti luce e gas quasi esclusivamente al canale web o al telefono, ENERCOM ha sicuramente una strategia diversa e differenziante.

“Per noi il negozio fisico dove le persone possono incontrare altre persone è fondamentale.” – dice Sabrina Tamburello, Area Manager ENERCOM per l’area di Varese.

“In negozio trovi sempre qualcuno a cui rivolgerti, che ti ascolta, ti consiglia e ti spiega le proposte più adatte, sia che tu sia un privato domestico o una partita IVA. Non è sempre facile capire bene le offerte nel nostro settore e come si possono com binare per ottenere il massimo del risparmio.

Noi, a questo proposito, abbiamo ideato ENERCOM MENU, uno strumento che presenta proprio le varie combinazioni di offerte luce e gas più convenienti spiegandole in un modo chiaro e sintetico. Ciononostante lo scambio tra persone è insostituibile. Tra persone vere che si guardano e si parlano con onestà si crea un rapporto professionale basato sul rispetto e sulla fiducia.

E questo è un valore inestimabile e riconosciuto da tutti!”.

Per festeggiare l’apertura del nuovo negozio è prevista una grande festa d’inaugurazione sabato 14 Dicembre dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 17 che coinvolgerà sia grandi che piccoli con tante sorprese e regali in un’atmosfera prenatalizia.

“Invitiamo tutti a partecipare” dice Sara Cillaroto, responsabile del negozio di Gallarate. “In questi giorni arriverà a casa dei gallaratesi una busta con il nostro invito ufficiale e il programma della giornata che si svolge sia di mattina che di pomeriggio proprio per dare la possibilità a tutti di venire: semplicemente per dare un’occhiata, per far trascorrere ai bambini qualche ora di divertimento tra giochi e dolcetti o per fare un brindisi insieme. C’è anche un set fotografico natalizio a disposizione dei nostri ospiti. Insomma, io e Daniela che sarà sempre con me in negozio, non vediamo l’ora di conoscere i nostri nuovi vicini e di accoglierli al meglio, già da questo primo momento di condivisione e di festa, con il calore che ci contraddistingue. Del resto, come potrebbe non essere un “caldo” benvenuto quello di ENERCOM Luce e Gas? Vi aspettiamo!”.