Arrestata piena di cocaina e anfetamine, alla frontiera di Malpensa

Piena di droga, ma questa volta letteralmente, con sette chili di anfetamine in valigia e quasi mezzo chilo di cocaina in corpo.

È successo all’aeroporto di Milano Malpensa: il cane antidroga Rock, pastore belga Malinois con due anni di servizio, ha segnalato un bagaglio al seguito di una cittadina nigeriana di 44 anni proveniente da Lagos, regolarmente presente in Italia e residente nella zona di Lodi. Abilmente occultati tra le pareti della valigia, sono saltati fuori 7,6 Kg di metamfetamine.

Alle successive domande poste dai finanzieri la passeggera ha mostrato segni di confusione e un atteggiamento ancora sospetto, motivo per cui è stata effettuata, con il consenso della stessa, una più accurata ispezione sottoponendola ad una visita radiologica presso l’Ospedale di Gallarate.

La T.A.C. ha evidenziato la presenza di numerosi ovuli all’interno delle cavità naturali e la donna è stata quindi trasferita presso l’area “S1” del Terminal 2, tra le due strutture in Europa (l’altra è all’aeroporto Schiphol ad Amsterdam) dotata di tecnologie per il trattamento asettico degli ovuli, ove gli ovulatori vengono costantemente monitorati e piantonati per la successiva fase di evacuazione.

Su disposizione del Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Busto Arsizio, Dott. Massimo De Filippo, la donna è stata arrestata e portata in carcere a Milano.

I finanzieri di in collaborazione con il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno sequestrato infine tutta la droga, metamfetamine e cocaina.