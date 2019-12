Babbi natale di corsa per solidarietà

Anche quest’anno chi desidera potrà partecipare alla Babbo Run che si terrà domenica 15 dicembre con ritrovo per le iscrizioni all’Imbarcadero di Luino alle ore 14.

Lo slogan è “Corri per Andrea” proprio perché la gara ha un fine solidale per sostenere la fondazione di Andrea Rossi.

«Ringrazio Fabrizio Luglio e tutti coloro che hanno organizzato questo evento di solidarietà per Andrea. – commenta il Sindaco Andrea Pellicini – In questo modo il Natale è ancora più magico».



La Babbo Run è un evento divertente adatto a tutte le età, per famiglie, gruppi o singoli. Quest’anno sarà sul lungolago di Luino e in cui si correrà in cappellino da Santa Claus per trascorrere in modo entusiasmante una giornata che precede il Natale.

La finalità della manifestazione è quella di far avvicinare quante più persone al mondo dello sport e del benessere, tra solidarietà e tanto divertimento! Gent de Vuldomen preparerà una cioccolata calda, la Banca del Tempo proporrà bancarelle con prodotti equo solidali e Stefano Catto’ sarà presente con le sue caldarroste.

Babbo run a Luino

“Corri per Andrea”

Domenica 15 dicembre

Ritrovo all’imbarcadero di Luino alle ore 14

Per qualsiasi informazione contattare Fabrizio Luglio 347.2989019