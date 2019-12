Bambini in concerto per festeggiare il Natale

Come ormai tradizione, anche quest’anno i bambini della scuola primaria Pascoli di Cazzago Brabbia e Inarzo hanno il piacere di aprire il loro Concerto di Natale a tutta la comunità.

L’appuntamento è per tutti nella serata di lunedì 16 dicembre alle ore 19 nel salone dell’oratorio di Cazzago. Qui i piccoli alunni della scuola animeranno un concerto di brani a tema realizzato in collaborazione con l’associazione culturale Solevoci.

Al termine, a partire dalle ore 20, sarà aperto il mercatino di natale con la risottata (10 euro a persona il menù, gratuito per tutti i bambini della primaria e della materna), per condividere insieme un momento di convivialità.

L’iniziativa è promossa dalla scuola e dal comitato genitori.

Per prenotazioni contattare Valentina, 348 8811809.