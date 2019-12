Banco Bpm Sport Management, visita a Posillipo

Ultima gara del 2019 per il Banco BPM Sport Management: sabato 7 dicembre alle ore 17.00 i mastini saranno ospiti del Posillipo per l’undicesima giornata d’andata.

I mastini proveranno arrivano dalla sconfitta casalinga contro la Pro Recco, una buona prestazione dal risultato negativo dopo il bel periodo che ha portato anche all’importante successo sull’An Brescia.

I napoletani arrivano dal pareggio dello scorso turno contro la Iren Genova Quinto, un risultato che ha così permesso al Posillipo d’interrompere la striscia negativa di quattro sconfitte di fila. La formazione guidata da mister Roberto Brancaccio è una delle realtà storiche della pallanuoto italiana (11 scudetti, 3 Coppe dei Campioni, 1 Coppa Len, 1 Supercoppa Len e 1 Coppa Italia) che quest’anno però sta vivendo un momento difficile con i sei punti fin qui conquistati che collocano i napoletani al terzultimo posto in classifica.

Rispetto alla scorsa stagione l’unica novità, di una squadra dall’età media molto giovane, riguarda l’arrivo del giovane centroboa (classe 2000) Julien Lanfranco arrivato in estate dai cugini del CC Napoli. Per i Mastini occhi puntati su Marziali che con 19 gol è, per ora, il miglior realizzatore del Posillipo quest’anno.

A presentare la partita è l’allenatore del Banco Bpm Sport Management, Marco Baldineti: «Le aspettative sono quelle di una partita difficile, come sempre, contro una squadra che, fino ad oggi, non è mai stata al completo per infortuni, squalifiche e cose varie e che proprio contro di noi sarà invece con tutti gli uomini a disposizione. Spero che ci sia molta attenzione da parte di tutti. Statistiche alla mano il Posillipo quest’anno è una delle squadre che prende più espulsioni, quindi dovremo stare attenti ed eventualmente sfruttare le superiorità. Il pronostico è incerto, ma noi andiamo lì per fare risultato».

Dopo l’impegno di campionato a Napoli di domani seguirà una lunga sosta per il campionato di Serie A1 perché ci saranno gli Europei dal 12 al 26 gennaio a Budapest. L’Italia, inserita nel girone D insieme a Francia, Georgia e Grecia, si preparerà agli ordini del Ct Sandro Campagna a Roma dal 10 al 23 dicembre. Dello Sport Management sono stati convocati Luca Damonte, Vincenzo Dolce, Gianmarco Nicosia e Lorenzo Bruni. La prossima di campionato sarà il primo febbraio 2020.