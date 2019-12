Bilancio partecipato, la mappa degli interventi nei quartieri

Poco meno di 100mila euro per realizzare alcune opere chieste dalle consulte rionali. La giunta ha approvato un primo elenco di interventi, dando mandato agli uffici di avviare la fase di progettazione. O, per i casi in cui è previsto, di erogare il contributo richiesto. Ecco la mappa che mostra i progetti finanziati nell’ambito di quello che l’esecutivo di centrodestra definisce bilancio partecipato.

Ogni punto corrisponde ad un progetto, più è grande, maggiore è l’impegno economico. Con il filtro in alto a sinistra è possibile zoomare la mappa su un singolo quartiere.

L’intervento più consistente, che impegnerà circa 23mila euro, riguarda il Parco Arcobaleno della Cascinetta. Qui sono previsti interventi sul campo da basket e sui giochi per i bambini, la realizzazione di una pista ciclabile interna per i più piccoli e l’installazione di un tavolo da ping pong. Molto significativo anche lo stanziamento da 22mila euro per l’acquisto di 60 computer che saranno divisi, in parti uguali tra la secondaria e le due primarie dell’istituto comprensivo “De Amicis” di Cedrate e Sciaré.

Per il resto si va da 2mila euro per la segnaletica orizzontale sul sovrappasso della Mornera alla sostituzione della telecamera di piazza San Giorgio a Cedrate (2.200 euro). In centro 2mila euro saranno destinati alla pulizia della Crocetta, mentre 3mila euro sono stati destinati al canile comunale. Come detto, dopo il via libera della giunta toccherà agli uffici attivarsi per progettazioni, appalti ed esecuzione delle opere.