Castiglioni e Martinenghi, il pass per Tokyo è vicino

Meno di un secondo per Arianna Castiglioni, tre decimi per Nicolò Martinenghi. I due varesotti hanno rischiato di fare subito il tempo utile per qualificarsi alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Nelle eliminatorie degli assoluti italiani in corso a Riccione di questa mattina – giovedì 12 dicembre – i due varesotti hanno vinto le rispettive batterie ben impressionando per stato di forma.

Arianna Castiglioni ha chiuso con 1’07’60 e nel pomeriggio punta ad andare sotto quel 1’06”7 che garantirebbe alla bustocca di qualificarsi per le olimpiadi.

Discorso molto simile per Nicolò Martinenghi che nella batteria ha chiuso in 59”67, sfiorando il 59”3 necessario per andare in Giappone.

Le finali di oggi pomeriggio sono previste – per i 100 rana – dalle ore 17.39; prima le gare femminili, poi quelle maschili.