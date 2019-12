Cento corridori in gara sulla spiaggia del Gurée

L’ultima manifestazione di ciclismo del 2019, in provincia di Varese, non poteva che essere dedicata alla disciplina “invernale” del pedale: il ciclocross. Domenica 29 dicembre, sulla spiaggia del Gurèe di Monvalle, si è disputata la gara amatoriale curata dal Gruppo Sportivo Contini che ha sede proprio nella località che si affaccia sul Lago Maggiore, con un centinaio di atleti in lizza nelle diverse categorie.

L’appuntamento, valido come 5a edizione del Memorial Sandro Gianoli, era valida sia come 11a prova del Criterium Varesino, sia come tappa del challenge Contea dei Quattro Cantoni, due manifestazioni ciclistiche che si disputano sotto l’egida dell’ACSI, ente di promozione sportiva molto attivo nel mondo del pedale.

Il percorso allestito dagli uomini del “GS Contini” del presidente Enzo Tolomeo, prevedeva – accanto al classico sterrato – anche tratti in sabbia e passaggi in cui i corridori hanno potuto mettere in risalto la propria tecnica di guida della bicicletta. Questi i vincitori nelle varie categorie (insieme nella foto in alto di Giordano Azzimonti): Luca Mazzuero (MTB Omegna), Francesco Beltrami (Team Uslenghi), Edoardo Beltrami (Team Uslenghi), Alessandro Tacchini (Bicitime Racing Team), Diego Salmoiraghi (Team Clamas), Ivano Favaro (Auzate), Gabriele Tacchinardi (Bike&Run), Luca Luraghi (Team Uslenghi), Massimo Valsesia (Cicli Pengo), Stefania Scarpa (Ferrari Velobike), Silvia Bertocco (Velo Club Valsesia), Claudio Biella (Velo Club Valsesia) e Lucio Pirozzini (Auzate), con il team Auzate M.R.G. al primo posto nella graduatoria per società.

Premiazioni affidate a Rita e Sergio Gianoli per ricordare la memoria di papà Sandro; con loro la presidente della Pro Loco Monvalle, Marella Papini, l’assessore allo sport del comune di Busto Arsizio Laura Rogora e i delegati provinciali ACSI di Varese e Novara, Mauro Vanoni e Alberto Filippini.