CMV, la clinica veterinaria aperta 24hsu24

La loro mascotte si chiama Gughi ed è un bassotto dal muso simpatico che chiede biscotti e reclama coccole. E’ parte del team della Clinica Veterinaria CMV di Varese da 4 anni, dopo che una patologia gli ha paralizzato in modo definitivo le zampe posteriori e da allora viene accudito con amore. La sua cuccia si trova al primo piano di questa grande struttura dove lavora una squadra di quaranta persone e dove ogni giorni vengono accolti cani e gatti da Varese e provincia e dal Canton Ticino.

La clinica infatti, è una delle poche in zona aperte ventiquattro ore su ventiquattro, 7 giorni su 7, Natale compreso. Di giorno ha tre sale d’attesa, di cui una dedicata esclusivamente ai gatti in quanto la struttura è certificata a livello internazionale come Clinica Cat Friendly. La notte viene attivata l’entrata di emergenza e lo staff lavora per accogliere le urgenze.

La Clinica CMV si trova in Viale Aguggiari 162 a Varese, dal 2005 è diventata clinica con funzioni di ospedale veterinario, con degenza aperta 24 su 24, e da settembre del 2019 è parte del gruppo AniCura (famiglia Europea di Cliniche Veterinarie Specialistiche).

Fondata dal dottor Battista Galli, la clinica è cresciuta negli anni e oggi fornisce servizi di medicina generale e servizi specialistici veterinari. Nella struttura infatti, oltre agli ambulatori, è presente una tac di ultima generazione, la terapia intensiva, la degenza post operatoria e una degenza isolata per i gatti. Unica in provincia, la clinica è fornita di una degenza per pazienti infettivi.

Nel programma di ristrutturazione ultimato nel 2018 è stata inserita un’area per la fisioterapia dotata di vasca UWT per la riabilitazione in acqua per cani con problemi neuro-muscolari e ortopedici. «In tutta Italia sono circa una ventina le strutture organizzate come questa e ogni anno lavoriamo per migliorarci e crescere. Siamo consapevoli che la medicina veterinaria sarà sempre più specialistica – spiega Galli -. Oggi le richieste sono sempre maggiori, c’è una coscienza diversa della cura degli animali che anni fa non c’era. Ad esempio, solo pochi anni fa era impensabile pensare di fare chemioterapia ad un animale mentre oggi si fa con grandi successi».

Il dottor Galli svolge la professione di veterinario dal 1985 e spiega: «Oggi lavorare in team rappresenta il nostro più importante traguardo ed è motivo di grande soddisfazioni perché ci permette il raggiungimento di risultati che lavorando da soli sarebbero impensabili».

L’intervento richiesto ai dottori è di ogni tipo, da quello ordinario ai casi di traumatizzati o avvelenati, di cui ultimamente si sente spesso parlare. La dottoressa Valentina Fiorbianco spiega: «Fate attenzione all’avvelenamento da metaldeide, ovvero il più comune lumachicida perchè ha un sapore dolciastro che attira i cani o all’antigelo che per loro ha un buon sapore. Per i gatti invece, attenzione a non applicare antiparassitari destinati all’uso sul cane perché possono essere mortali».

In vista del Natale invece, i dottori ci tengono a mandare un messaggio: «Un cucciolo può essere il regalo più bello, ma fate attenzione a dove lo acquistate. Cercate sempre allevatori certificati Enci (Ente Nazionale Cinofilia italiana), verificate le condizioni in cui vivono i genitori dei cuccioli e assicuratevi che non arrivino per vie illegali. Abbiamo molti canili nella nostra zona dove è possibile adottare animali, curati e ben tenuti. E ricordate che hanno bisogno di cure e attenzioni quotidiane per creare il corretto rapporto».

