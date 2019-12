Dall’allegra diversità delle sardine a Gianni Rodari

Quattordici nuove opere e tanti altri quadri per la terza mostra a Gallarate di Chicco Colombo. Acquari d’inverno segue quella presentata al castello di Masnago a Varese all’interno del festival Nature urbane.

La natura gioiosa e piena di colori e vita è il tratto comune dell’artista che ha incantato centinaia di migliaia di bambini e grandi con i suoi lavori teatrali e con i burattini.

L’inaugurazione nello Spazio culturale del Civico 3 in via Pretura a Gallarate è stata presentata da Rosaria Iglio che ha messo in risalto la relazione tra una location attiva con un forte taglio sociale e un artista che ha sempre uno sguardo positivo sul mondo.

Chicco Colombo ha terminato il suo breve discorso davanti a un’opera fortemente evocativa: L’allegra diversità delle sardine. “L’ho dipinta in tempi non sospetti e ho voluto accompagnare questo lavoro con una filastrocca di Gianni Rodari. Il prossimo anno cade il centenario della nascita e sto già lavorando per realizzare una mostra in omaggio a questo straordinario scrittore”.

LA FILASTROCCA DI RODARI

QUANTI PESCI CI SONO NEL MARE

Tre pescatori di Livorno

disputarono un anno e un giorno

per stabilire e sentenziare

quanti pesci ci sono nel mare.

Disse il primo: “Ce n’è più di sette,

senza contare le acciughette”.

Disse il secondo: “Ce n’è più di mille,

senza contare scampi ed anguille”.

Il terzo disse: “Più di un milione!”

E tutti e tre avevano ragione .

Il quarto disse ce n’è senza fine

quando si accorse delle sardine.

Gianni Rodari

da “Filastrocche in cielo e in terra”,

Editori Riuniti