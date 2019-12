Festival del Libro, doppio appuntamento con Colagrande e Baldini

Prosegue con due nuovi appuntamenti il Festival del Libro del Sistema Bibliotecario Busto Arsizio e Valle Olona, la rassegna organizzata dalla Città di Busto Arsizio e da altri 9 comuni del territorio con la collaborazione di Bustolibri.com, che porta i grandi nomi della letteratura italiana nelle biblioteche e in altre sedi istituzionali della provincia.

Sabato 7 dicembre alle 18 il festival farà tappa alla Biblioteca Comunale di Marnate (piazza Sant’Ilario 1) per la presentazione del libro “La vita dispari” di Paolo Colagrande, pubblicato da Einaudi. Il romanzo, vincitore del Premio Selezione Campiello Giuria dei Letterati 2019, è la pirotecnica, profonda ed esilarante parabola umana di un ragazzino che vede solo una metà del mondo, destinato a diventare un adulto a metà: un’opera in cui Colagrande, già autore di “Senti le rane”, miscela abilmente umorismo nero e filosofia. Presenta l’autore Valeria Valli.

Ingresso libero. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la biblioteca al numero 0331-368227 o all’indirizzo biblioteca@comune.marnate.va.it.

Sabato 14 dicembre alle 18 sarà invece il Teatrino di Villa Gonzaga, in via Luigia Greppi 9 a Olgiate Olona, a ospitare Eraldo Baldini per la presentazione del suo libro “La palude dei fuochi erranti”, edito da Rizzoli. Un romanzo storico ambientato nel 1630 a Lancimago, villaggio sperduto tra campi e acquitrini i cui abitanti, già alle prese con un’epidemia di peste in arrivo, fanno una macabra scoperta che sembra annunciare la presenza del demonio. La vicenda, oscura e inquietante, si sviluppa in un mondo sospeso tra religiosità e superstizione, in cui distinguere i carnefici dalle vittime può diventare un’impresa impossibile.

L’incontro, a ingresso libero, sarà presentato dal libraio Raffaele Aiani. Per informazioni è possibile contattare il numero 0331-641560.