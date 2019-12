Filottrano sulla strada di una Uyba in gran forma

Archiviata con successo la trasferta di Coppa a Olomuc (secco 3-0 fuori casa e passaggio del turno facilmente centrato), la UYBA torna in campo domenica 22 dicembre al Palayamamay contro la Lardini Filottrano di coach Schiavo (inizio partita ore 17, apertura casse e cancelli ore 15:30).

Quella con le marchigiane sarà per Gennari e compagne l’ultima partita casalinga del 2019, prima di affrontare l’impegno di Santo Stefano contro la capolista Imoco Volley Conegliano, gara che chiuderà il girone di andata e che potrebbe anche valere il titolo di campione d’inverno se le due squadre vinceranno il match di questo fine settimana (venete a Firenze, impegno non semplice).

Filottrano è attualmente al nono posto in classifica con 14 punti, è in linea per la corsa playoff e arriva da una esaltante vittoria per 3-0 proprio contro Il Bisonte di Firenze. Filippo Schiavo presenterà al palleggio la greca Papafotiou in diagonale con Anna Nicoletti (ex Conegliano e Brescia), al centro Grant e Moretto, in banda la capitana ed esperta Laura Partenio in coppia con l’ex biancorossa Giulia Angelina, libero Veronica Bisconti, campionessa d’Italia proprio con le farfalle nel 2011/12.

Sara Bonifacio presenta così il match: “Questo è per noi un momento molto positivo: siamo seconde in classifica, abbiamo passato il turno di Cev, ma non dobbiamo abbassare il nostro livello di concentrazione. Ora mancano due gare a chiudere l’anno e le affrontiamo una alla volta. Non commettiamo l’errore di pensare subito alla sfida del 26 dicembre a Conegliano: sarà elettrizzante, ma prima abbiamo un ostacolo che non possiamo sottovalutare: il 3-0 della Lardini contro Firenze la dice tutta sulle potenzialità della squadra marchigiana”.

Unet e-work Busto Arsizio – Lardini Filottrano Busto Arsizio: 1 Washington, 3 Bici, 4 Herbots, 5 Wang, 6 Gennari, 7 Cumino, 8 Orro, 9 Leonardi (L), 10 Villani, 11 Lowe, 13 Bonifacio, 15 Berti. All. Lavarini.

Filottrano: 2 Pogacar, 4 Partenio, 6 Sopranzetti, 7 Grant, 10 Angelina, 11 Mancini, 12 Papafotiou, 16 Nicoletti, 18 Bisconti (L), 20 Pirro, 23 Bianchini, 46 Moretto. All. Schiavo.

Arbitri: Curto e Florian.

Il programma (12a giornata): Igor Gorgonzola Novara – E’piu’ Pomi’ Casalmaggiore (sabato 21 ore 20:30); Savino Del Bene Scandicci – Banca Valsabbina Millenium Brescia; Unet E-Work Busto Arsizio – Lardini Filottrano; Il Bisonte Firenze – Imoco Volley Conegliano; Reale Mutua Fenera Chieri – Zanetti Bergamo; Bartoccini Fortinfissi Perugia – Saugella Monza; Golden Tulip Volalto Caserta – Bosca S.Bernardo Cuneo.

Classifica: Conegliano 30; BUSTO ARSIZIO 27; Casalmaggiore 22; Novara 20; Scandicci 19; Monza, Firenze 18; Bergamo 15; Filottrano 14; Chieri 13; Brescia 11; Cuneo 9; Caserta 8; Bartoccini Perugia 7.