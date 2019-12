La UYBA liquida Olomouc e vola agli ottavi di finale di CEV Cup

(Foto UYBA)

Ancora una partita facile per le ragazze della Unet E-Work Busto Arsizio che vincono per 0-3 (21-25, 18-25, 19-25) la partita di ritorno dei sedicesimi di finale di CEV Cup contro il VK Up Olomouc nel palazzetto “Univerzita Palackeho”. Gennari e compagne conquistano quindi l’accesso agli ottavi di finale, dove si scontreranno contro le polacche del Developres SkyRes Rzeszòw, che hanno eliminato dalla competizione le francesi del Mulhouse (con possibile gara di andata a Busto Arsizio tra il 21 e 23 gennaio, e il ritorno tra il 4 e 6 febbraio).

Le biancorosse hanno faticato solo in avvio di gara, subendo in ricezione la buona battuta delle ragazze di coach Zapletal, tenendo poi in mano le redini della gara, proprio come successo al Palayamamay, mostrando di essere tecnicamente superiori alle avversarie, c

Coach Lavarini ha tenuto a riposo Gennari e dato spazio a Villani che ha terminato la gara con 10 punti (1 muro, 1 ace, 57% positivo). Top scorer Herbots con 13 punti (1 ace, 2 muri) e buona prova anche per Washington (7 punti, 83%). Tra le padrone di casa si fa vedere Orvosova che chiude con 13 punti (2 muri). Nel corso dei set Lavarini ha dato spazio a tutte le ragazze, facendole ruotare in campo e nel terzo set è scesa in campo anche Wang Simin al posto di Leonardi e non essendo indicata a referto come libero (indossando quindi la maglia nera come le compagne), è scesa in campo indossando una casacchina gialla come quella che normalmente si vede nei campi di calcetto.

A fine partita Villani è soddisfatta del risultato e mostra come siano già tutte con la testa sul campionato: “Abbiamo imposto il nostro gioco dall’inizio, abbiamo avuto qualche calo dovuto al loro buon livello di battuta; l’importante era vincere con un risultato netto e centrare velocemente la qualificazione agli ottavi perché ora dobbiamo rituffarci subito nel campionato. Ripenseremo alla Cev verso la fine di gennaio”.

La UYBA rientrerà domani in Italia e domenica al Palayamamay andrà in scena la sfida contro Filottrano, nella penultima gara del girone di andata.

Il tabellino

VK Up Olomouc – Unet e-work Busto Arsizio 0-3 (21-25, 18-25, 19-25)

VK UP Olomouc: Kulova (L), Michalikova 6, Trnkova 8, Handley 1, Ambrozova ne, Bezhandolska 6, Dudova ne, Burbelyuk ne, Kazachenka 2, Hodanova 3, Struskova ne, Stavinohova ne, Orvosova 13.

Unet E-Work Busto Arsizio: Washington 7, Bici 9, Herbots 13, Simin, Gennari ne, Cumino, Orro 3, Leonardi (L), Villani 10, Lowe 7, Bonifacio 6, Berti 6.

Arbitri: Sinisa Isajlovic – Yury Bakunovich

Note. Olomouc: ace 9, errori 6, muri 3. Busto Arsizio: ace 4, errori 13, muri 9. Durata set: 25′ 21′ 25′. Spettatori: 650 circa