Ecco i finanziamenti a bande e cori varesini

Quasi 19mila euro a finanziamento delle bande e dei cori varesini. È il risultato dell’assegnazione dei fondi messi a disposizione dal bando regionale su tutte le province lombarde.

In provincia di Varese sono stati finanziati il gruppo musicale Venegono Superiore (4 mila euro), la Filarmonica di Viggiù (1.064 euro), il corpo musicale di Cugliate (4 mila euro), la banda MAM dei ragazzi di Morazzone (2.996 euro), il corpo musicale Valceresio di Bisuschio (3.267), la società filarmonica G. Verdi di Biandronno (693 euro), il corpo musicale di Grantola (343 euro), il Coro Alpino Sestese di Sesto Calende (1.327 euro) e il Corpo Bandistico San Giuseppe di Cavagnano di Cuasso al Monte (770 euro).

“Sono molto soddisfatta del grande successo ottenuto dal bando per il sostegno a bande e cori della Lombardia – ha dichiarato la Vicepresidente del Consiglio Regionale Francesca Brianza -. Un provvedimento da me proposto in Consiglio Regionale che ha saputo rispondere ad un’esigenza proveniente dal territorio, testimoniata dalle numerosissime adesioni”.